Выбран логотип к празднованию юбилея Читы

В Чите завершился муниципальный конкурс по созданию логотипа Дня города. В этом году столица Забайкальского края отметит 170 своего существования в статусе города.

Конкурс шел месяц. Эскиз, признанный победителем, был доработан рекламной группой newBOARD. Он получил название «Чита в моем сердце»

«Идея логотипа основана на том, что контуры городского округа напоминают сердце, и связано это с картой нашего города, что и отражено схематично в цветовой гамме основного элемента», - пояснил в пресс-службе мэрии Читы.

По традиции День города отмечается в Чите в последнюю субботу мая. В 1851 году в связи с образованием Забайкальской области село Читинское получило статус областного города. Тогда в нем проживало около 1 тыс. человек.

Фото: сайт мэрии Читы