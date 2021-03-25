Читинцы впервые увидели снег с грозой

Жители Читы могли наблюдать грозу с ливневым снегом. Это метеорологическое явление зафиксировано здесь впервые.

По данным ФГБУ «Забайкальское УГМС», с начала марта в столице Забайкальского края наблюдается температурная аномалия - средняя суточная температура воздуха в большинстве дней превышает норму на 5-12 градусов. Это способствовало накоплению температуры в приземном слое, а при смещении холодного фронта через Читу произошло резкое увеличение вертикальных токов.

Как отмечают синоптики, ранее - в феврале – в Чите также первые за весь период наблюдений наблюдался выход южного циклона. Он принес обильные осадки.

Фото: сайт ФГБУ «Забайкальское УГМС»