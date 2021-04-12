12 апреля
Чита
77.17
 
€ 91.78
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

В центре Читы разместят туристский информационный центр

Главная Общество
Чита
10:07 12 Апреля 2021
туризм, центр, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Туристский информационный центр Забайкальского края разместят в центре Читы. Его посетители смогут узнать о туристических маршрутах региона, турфирмах и тарифах на услуги в этой сфере.

Совещание о проведении предстоящего туристического сезона провели министерство экономического развития и министерство культуры Забайкалья, а также мэрия Читы.

«Для удобства туристов и большей доступности информации о туристических событиях и мероприятиях региона планируется открытие туристко-информационного центра на площади Ленина в одном из деревянных домиков, возведенных перед новогодними праздниками», - процитировал официальный портал края и. о. заместителя министра экономического развития региона Юлию Иванову.

По данным краевых властей, туристический информационный центр начал работу в январе 2021 года. В настоящее время его сотрудники работают над созданием единого сайта по туризму в Забайкалье.

Ранее сообщалось о том, что за 11 месяцев 2020 гости из других стран и регионов совершили в крае 70 выездных экскурсий.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Читинцы впервые увидели снег с грозой

Читинцы впервые увидели снег с грозой

25 Марта 2021 г.
Это метеорологическое явление зафиксировано в столице Забайкалья впервые
Новости Читы: Выбран логотип к празднованию юбилея Читы

Выбран логотип к празднованию юбилея Читы

24 Марта 2021 г.
Столица Забайкалья отметит 170-летие
Новости Читы: Свиней в Забайкалье забирают по 158 рублей за килограмм

Свиней в Забайкалье забирают по 158 рублей за килограмм

19 Марта 2021 г.
Причиной отчуждения животных стала АЧС
Новости Читы: «Радио Сибирь. Чита». Зимняя рыбалка с сибирским характером

«Радио Сибирь. Чита». Зимняя рыбалка с сибирским характером

17 Марта 2021 г.
Главный приз получил Григорий Козлов
Новости Читы: Читинский зоопарк переселит крупных животных в зоопитомник

Читинский зоопарк переселит крупных животных в зоопитомник

11 Марта 2021 г.
Переезд планируется осуществить за два-три года
Новости Читы: В Забайкалье около тысячи человек ждут в очереди на вакцинацию от COVID-19

В Забайкалье около тысячи человек ждут в очереди на вакцинацию от COVID-19

10 Марта 2021 г.
Очередь должна исчезнуть к концу марта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Лифт упал со второго этажа в читинской больнице

Лифт упал со второго этажа в читинской больнице

10 Апреля 2021 г.
Причиной происшествия мог стать перегруз
Новости Читы: Природные пожары в Забайкалье подбираются к населенным пунктам

Природные пожары в Забайкалье подбираются к населенным пунктам

9 Апреля 2021 г.
Их приходится тушить в Чите и Читинском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru