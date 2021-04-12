В центре Читы разместят туристский информационный центр

Туристский информационный центр Забайкальского края разместят в центре Читы. Его посетители смогут узнать о туристических маршрутах региона, турфирмах и тарифах на услуги в этой сфере.

Совещание о проведении предстоящего туристического сезона провели министерство экономического развития и министерство культуры Забайкалья, а также мэрия Читы.

«Для удобства туристов и большей доступности информации о туристических событиях и мероприятиях региона планируется открытие туристко-информационного центра на площади Ленина в одном из деревянных домиков, возведенных перед новогодними праздниками», - процитировал официальный портал края и. о. заместителя министра экономического развития региона Юлию Иванову.

По данным краевых властей, туристический информационный центр начал работу в январе 2021 года. В настоящее время его сотрудники работают над созданием единого сайта по туризму в Забайкалье.

Ранее сообщалось о том, что за 11 месяцев 2020 гости из других стран и регионов совершили в крае 70 выездных экскурсий.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края