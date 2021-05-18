18 мая
Чита
73.85
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Здание в забайкальском Сретенске завалили мусором

Главная Общество
Чита
09:43 18 Мая 2021
мусор, дом, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В забайкальском городе Сретенске обнаружена крупная несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Ее организовали в заброшенном здании на ул. Луначарского.

О свалке стало известно из видеообращения. Его направил в министерство природных ресурсов региона один из жителей Сретенска.

Теперь сотрудники ведомства, по данным официального портала Забайкалья, ищут виновных в организации свалки. Сам автор видеообращения называет виновниками работников крупной торговой сети.

«В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ гражданам грозит штраф от 1 до 2 тыс. руб., а юридическому лицу - от 100 тыс. до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - напомнили в правительстве Забайкалья.

Как писали Sibnovosti.ru, Забайкальский край не смог перейти к новому порядку обращения с ТКО с 1 января 2019 года вместе с большинством регионов страны. Только в декабре 2019 года в Забайкалье определились с размером тарифа. В ряде районов региональный оператор смог приступить к работе только летом прошлого года.

Фото: официальный портал Забайкальского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Агинское обеспечили 4G перед началом туристического сезона

Агинское обеспечили 4G перед началом туристического сезона

15 Апреля 2021 г.
В конце июля в поселке состоится бурятский фестиваль «Алтаргана»
Новости Читы: В центре Читы разместят туристский информационный центр

В центре Читы разместят туристский информационный центр

12 Апреля 2021 г.
Его откроют в одном из «новогодних» домиков
Новости Читы: Читинцы впервые увидели снег с грозой

Читинцы впервые увидели снег с грозой

25 Марта 2021 г.
Это метеорологическое явление зафиксировано в столице Забайкалья впервые
Новости Читы: Выбран логотип к празднованию юбилея Читы

Выбран логотип к празднованию юбилея Читы

24 Марта 2021 г.
Столица Забайкалья отметит 170-летие
Новости Читы: Свиней в Забайкалье забирают по 158 рублей за килограмм

Свиней в Забайкалье забирают по 158 рублей за килограмм

19 Марта 2021 г.
Причиной отчуждения животных стала АЧС
Новости Читы: «Радио Сибирь. Чита». Зимняя рыбалка с сибирским характером

«Радио Сибирь. Чита». Зимняя рыбалка с сибирским характером

17 Марта 2021 г.
Главный приз получил Григорий Козлов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Площадь лесного пожара у забайкальского села Алия составила 10 гектар

Площадь лесного пожара у забайкальского села Алия составила 10 гектар

17 Мая 2021 г.
Его тушением занимаются сотрудники «Забайкаллесхоза»
Новости Читы: Юрий Кон стал новым председателем забайкальского заксобрания

Юрий Кон стал новым председателем забайкальского заксобрания

13 Мая 2021 г.
За него было подано 38 голосов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru