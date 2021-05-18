Здание в забайкальском Сретенске завалили мусором

В забайкальском городе Сретенске обнаружена крупная несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Ее организовали в заброшенном здании на ул. Луначарского.

О свалке стало известно из видеообращения. Его направил в министерство природных ресурсов региона один из жителей Сретенска.

Теперь сотрудники ведомства, по данным официального портала Забайкалья, ищут виновных в организации свалки. Сам автор видеообращения называет виновниками работников крупной торговой сети.

«В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ гражданам грозит штраф от 1 до 2 тыс. руб., а юридическому лицу - от 100 тыс. до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - напомнили в правительстве Забайкалья.

Как писали Sibnovosti.ru, Забайкальский край не смог перейти к новому порядку обращения с ТКО с 1 января 2019 года вместе с большинством регионов страны. Только в декабре 2019 года в Забайкалье определились с размером тарифа. В ряде районов региональный оператор смог приступить к работе только летом прошлого года.

Фото: официальный портал Забайкальского края