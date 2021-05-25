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Бездомные собаки устроились в школе забайкальского поселка

Главная Общество
Чита
09:58 25 Мая 2021
бездомные, школа, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Стая бездомных собак терроризирует учащихся школы в читинском поселке Атамановка. Реагируя на сообщения СМИ об этом, следственное управление СКР по Забайкальскому краю приступило к доследственной проверке.   

По данным СМИ, стая обосновалась на территории школы и периодически нападает как на учащихся, так и на их родителей. Жители Атамановки в связи с этим якобы уже обращались к администрации поселка, но ответа не получили.

«Будут опрошены руководство и педагогический коллектив школы Атамановки, родители и школьники, посещающие данное учебное заведение. Также следователи опросят руководство администрации поселка, а также изучат необходимые документы», - рассказали в следственном управлении о предстоящей работе.

Атамановка расположена на территории Читинского района Забайкалья в 18 км к юго-востоку от Читы. Там проживает 10,3 тыс. человек. В феврале 2020 года после жалоб местных жителей в Атамановке была приостановлена вырубка леса.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года в Улан-Удэ власти вынуждены были принять особые меры для защиты детей от стай бродячих собак в поселке Забайкальском. Их ввели после нападения животных на ребенка у местной школы.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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