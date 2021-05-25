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На одной из улиц Читы опробуют «плавающие» люки

Главная Общество
Чита
13:09 25 Мая 2021
ремонт, дороги, улица
Автор: Sibnovosti.ru
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В ходе дорожных работ на улицах Читы будет применен новый способ установки канализационных люков. Первые «плавающие» люки появятся на ул. Полины Осипенко.

«Такой люк опирается не на бетонный колодец как обычные люки, а на конструкцию дороги, поэтому со временем он не просядет и не будет выпирать над асфальтом», – пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощеков.

В ходе уже идущих работ на участке ул. Полины Осипенко от ул. Анохина до ул. Бабушкина специалисты создают выравнивающий слой, а  затем они наносят два слоя асфальтобетонного покрытия.

По данным официального портала Забайкалья, в 2021 году в Чите по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 15 дорожных участков. Их общая протяженность составляет 25,6 км.

Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

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