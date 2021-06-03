В Забайкалье подсчитают ущерб от паводка

В Забайкальском крае создана специальная региональная комиссия по ликвидации последствий паводков. В ее задачу входит, помимо прочего, подсчет ущерба и организация выплат пострадавшим.

Решение о создании комиссии принял губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Это произошло после того, как на вчерашнем заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Андрей Гурулев сообщил о развитии гидрологической ситуации. По его словам, три профильных министерства должны подсчитать сумму ущерба к 5 июня.

Сегодня официальный портал Забайкальского края сообщил о том, что из-за выхода реки Унды на проезжую часть закрыто движение на 31-м км автодороги Шелопугино - Балей возле села Жидка.

«В ближайшие двое суток на большинстве рек края уровни воды повысятся на 7-50 см, в среднем и нижним течении реки Шилка, на реке Амур у села Покровка, в нижним течении реки Нерча и реки Витим – на 50-150 см», - предупредили сегодня в главном управлении МЧС по Забайкальскому краю.

Фото: официальный портал Забайкальского края