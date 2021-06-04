В забайкальском Нерчинске уровень воды в реке вырос на 65 см за сутки

За минувшие сутки уровень воды в реке Нерче у города Нерчинска поднялся сразу на 65 см (до 611 см). Об изменениях в гидрологической обстановке сообщили в главном управлении МЧС по Забайкальскому краю.

В результате вода превысила неблагоприятную отметку на 46 см. Еще 69 см осталось до опасной отметки. Вчера администрация Нерчинского района ввела в Нерчинске и ряде других населенных пунктов режим повышенной готовности.

«В предстоящие сутки подъем продолжится. В зону возможного подтопления попадают 41 жилой дом, 102 придомовые территории», - предупредили спасатели.

Напряженной в связи с паводком остается ситуация в Шелопугинском, Газимуро-Заводском, Могочинском и Сретенском районах Забайкалья. Согласно сообщению официального портала края, сегодня уровень воды не позволяет приступить к восстановительным работам на шести участках региональных автодорог.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю