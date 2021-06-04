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«Пизанская башня» в Чите наклоняется на полмиллиметра в год

Главная Общество
Чита
11:20 4 Июня 2021
дом, жильцы, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Жильцы одного из домов в Чите ложатся спать с риском проснуться под завалами. Их многоэтажка уже несколько лет кренится и может рухнуть в любой момент, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Дом №39 в микрорайоне Северный называют читинской «Пизанской башней». Здесь даже не нужно быть специалистом, чтобы понять – здание накренилось. В этом доме в постоянном страхе живут 165 человек. Квартира Анны Паздниковой на самом верхнем десятом этаже. Под обоями все стены в трещинах. Самая большая дыра, из которой видно улицу, на балконе – 12 см.

«Страшно, когда сильный ветер. Вот сильный ветер – дом вибрирует. Десятый этаж – это очень чувствительно, особенно ночью, когда у меня муж на вахте. Страшно. Я даже пыталась однажды вызвать такси и уехать ночевать к родственникам», - рассказала ОТР жительница дома Анна Паздникова.

«Панельку» построили в 1989 году. Деформироваться дом начал через шесть лет. Тогда здание попытались выпрямить: фундамент укрепили, а на стенах сделали стяжки. Но высотка продолжила расходиться по швам.

Сейчас крен превышает допустимые нормы в 20 раз. Каждый месяц дом наклоняется на 0,5 мм. В прошлом году здание признали аварийным. Прокуратура потребовала от городских властей людей расселить, но этого до сих пор не произошло.

«По объективным обстоятельствам, требуется ускорение процесса расселения этого дома. В апреле текущего года прокуратурой Центрального района города было предъявлено исковое заявление о соответствующем понуждении органов местного самоуправления», - говорит заместитель прокурора Центрального района Читы Станислав Новолодский.

Чтобы расселить 60 квартир, нужно 300 млн руб. Таких денег в бюджете региона нет. Краевые власти надеются на федеральную помощь.

Фото: «Общественное телевидение России»

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