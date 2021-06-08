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В Забайкалье подсчитали сумму компенсаций пострадавшим от паводка

Главная Общество
Чита
11:21 8 Июня 2021
паводок, компенсация, ущерб
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Забайкальского края, пострадавшие от паводка, получат в общей сложности 8,1 млн руб. Предварительную сумму компенсаций назвал министр труда и социальной защиты населения Евгений Казаченко.

Глава ведомства посетил районы, пострадавшие от подъема уровня воды в реках. Ранее в правительстве региона сообщали о том, что паводок затронул Сретенский, Чернышевский, Газимуро-Заводской, Александрово-Заводской, Шелопугинский и Могочинский районы.

«По предварительным данным ущерб нанесен 124 жилым помещениям, где проживают 192 человека. Ущерб причинен частично – пострадали предметы первой необходимости», - отметил Евгений Казаченко.

Как уточнил официальный портал Забайкальского края, пострадавшим предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. За частично утраченное имущество первой необходимости выплатят по 50 тыс. руб.

«На большинстве реках края за прошедшие сутки отмечался спад, наиболее интенсивный на реке Нерча Куэнга, в среднем течении рек Шилки и Ингода. Тенденция к спаду сохранится», - сообщили вчера в главном управлении МЧС по Забайкальскому краю.

Между тем, дожди ожидаются сегодня и завтра в западных районах региона. Это может привести к подъему уровня воды в реках Хилок, Чикой, Менза, Унга, Аца.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю

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