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В Забайкалье за сутки почти 200 человек заразились COVID-19

Главная Общество
Чита
13:09 24 Июня 2021
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число регистрируемых в сутки новых случаев заражения COVID-19 в Забайкальском крае подходит к 200. Об этом сообщил официальный портал региона со ссылкой на краевой оперативный штаб.

Согласно представленным сегодня статистическим данным, за минувшие сутки заболело еще 193 забайкальца. Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 45 473, количество летальных исходов болезни - 869.

Для сравнения, в Новосибирской области зарегистрировано 45,7 тыс. случаев. Но в этом регионе проживает 2,8 млн человек – в 2,5 раза больше, чем в Забайкалье.

В крае 117 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как писали Sibnovosti.ru, с 27 июня в соседней Республике Бурятия объявлен двухнедельный локдаун.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

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