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Почти треть работающих забайкальцев отправляют на «удаленку»

Главная Общество
Чита
10:10 5 Июля 2021
вирус, ограничения, вакцинация
Автор: Sibnovosti.ru
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Забайкальский край получит 160,5 млн руб. на борьбу с коронавирусной инфекцией. Средства будут направлены из федерального бюджета в течение 30 дней.

По данным правительства региона, источником финансирования стали нераспределенные остатки средств Фонда обязательного медицинского страхования. 4 июля Забайкалье получило очередную партию вакцины «Спутник V» - 11,8 тыс. доз.

«30% работников бюджетной сферы отправятся на дистанционный режим работы. Полностью на такой режим перейдут беременные женщины, а также граждане старше 65 лет. Будут новые ограничения по торговле: 50% разрешенной занятости залов в кинотеатрах, спортзалах; ограничат работу детских игровых комнат», - рассказал 4 июля в эфире ГТРК «Чита» о новых ограничительных мерах вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

Число случаев заражения COVID-19 в Забайкалье с начала пандемии превысило 47,2 тыс. человек. В последнее время ежедневно выявляется около 300 случаев заболевания.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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