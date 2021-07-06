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В Забайкалье восстановили проезд к отрезанным паводкам селам

Главная Общество
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08:56 6 Июля 2021
паводок, дорога, село
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае дорожникам удалось частично восстановить проезд по дороге к селу Олекан. Со 2 июля движение там было закрыто из-за размыва водопропускных труб.

Несколько дней отрезанными от «большой земли» оставались четыре населенных пункта Нерчинского района. Олекан – самый крупный из них, в селе на берегах реки Оли проживает около 770 человек.

«Восстановительные работы продолжаются, но движение для автомобилей уже разрешено по половине проезжей части», - рассказал официальному порталу Забайкалья и. о. руководителя краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Сергей Кривощеков.

По данным властей региона, вчера проезд был ограничен на одном из мостов между селами Батакан и Зерен в Газимуро-Заводском районе, а также на дороге Нерчинск – Шоноктуй.

«На большинстве рек идет спад уровней воды. Подъемы на 9-33 см наблюдаются в верхнем течении рек Шилка, Онон, в среднем и нижнем течении Ингоды, на реке Амазар у станции Амазар, Чикой у села Гремячка, Хилок у города Хилок, Иля у села Иля», - рассказали вчера в главном управлении МЧС по Забайкальскому краю.

Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

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