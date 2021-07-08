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В Забайкалье запатентовали одежду агинских бурят

Главная Общество
Чита
13:15 8 Июля 2021
народ, закон, одежда
Автор: Sibnovosti.ru
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Национальные костюмы и головной убор тойробшо бурят Агинского Бурятского округа стали первыми региональными брендами Забайкальского края. В этом качестве их зарегистрировал Роспатент.

Заявка на регистрацию была подготовлена Центром развития бурятской культуры Забайкальского края. Ее направили в Роспатент в соответствии с федеральным законом №230-ФЗ, который ввел новый объект интеллектуальной собственности – «географическое указание».

«Традиционная одежда и ее составные, изделия из овечьей шерсти и конского волоса, изделия из серебра, куклы в национальном стиле, сувенирная продукция и этническая мебель, блюда национальной кухни уникальны благодаря своему географическому происхождению и соблюдению традиционных технологий производства», - говорится в сообщении официального портала Забайкальского края.

Численность населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края составляет 76 тыс. человек. Доля бурят в нем 62,5%.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года в Улан-Удэ прошла церемония запуска вещания «Буряад ТВ». Это первый в истории круглосуточный телевизионный канал на бурятском языке.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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