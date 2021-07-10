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В забайкальском Сретенске обнаружили булыжную мостовую

Главная Общество
Чита
12:08 10 Июля 2021
ремонт, площадь, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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В забайкальском городе Сретенске в ходе ремонта центральной площади обнаружили под асфальтом булыжную мостовую. Теперь власти решают вопрос, как ее сохранить.

По словам прораба Александра Пахомова, строители не знали, что находится под асфальтом. Сейчас ремонтные работы, которые начались в апреле, приостановлены. Забайкальский губернатор Александр Осипов дал поручение сохранить мостовую.

«Надо посмотреть, что можно сделать для сохранения объекта исторического наследия», - процитировал его официальный портал региона.

Сретенск был основан в XVII веке как Сретенский острог. В 1775 году получил статус города и стал центром Сретенского уезда. В настоящее время там проживает 6,4 тыс. человек.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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