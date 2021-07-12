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Более тысячи забайкальцев погибли от COVID-19 с начала пандемии

Главная Общество
Чита
09:52 12 Июля 2021
вирус, пациенты, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Число жертв коронавирусной инфекции в Забайкальском крае превысило 1 тыс. человек. Этот рубеж был преодолен после того, как за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 10 летальных исходов болезни.

За последний день в Забайкалье выявили 319 новых случаев заражения. В результате их общее количество с начала пандемии превысило отметку в 50 тыс.

«В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 204 человека находятся в тяжелом состоянии, 79 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщил также официальный портал региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле в крае ввели жесткие ограничительные меры. В конце минувшей недели было объявлено о том, что в шахматном парке Читы турниры, проходящие еженедельно по воскресеньям по проекту «ШахмаПарк», приостановлены до 6 августа.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

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