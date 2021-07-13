«Здоровое Забайкалье» отложено до августа

Выезды высококвалифицированных забайкальских врачей в районы по краевому проекту «Здоровое Забайкалье» временно прекращены. Причиной такого решения стали «антиковидные» ограничения, введенные в регионе.

Выезды возобновятся в августе. Об этом сообщил пациентам в муниципальных районах заместитель председателя комитета по социальной политике законодательного собрания края, врач – сосудистый хирург Алексей Саклаков.

«… Уверен, что после стабилизации ситуации наша совместная работа будет продолжена», - привел его слова сайт краевого парламента.

«Здоровое Забайкалье» стартовало в апреле 2021 года. В 12 муниципальных районах проект охватил более 50 населенных пунктов, из которых приезжали пациенты либо сами врачи оказывали консультации на местах. Медицинскую помощь получили 2,5 тыс. человек.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края