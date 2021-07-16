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В Чите высадили рябины вместо погубленных тополей

Главная Общество
Чита
11:17 16 Июля 2021
посадка, средства, акция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Чите высадили рябины вместо уничтоженных в прошлом году неизвестными тополей. Средства на это были собраны предпринимателями города.  

Рябины высадили на ул. Красной Звезды в районе школы №25. В акции приняли участие бизнесмены, общественники, представители мэрии и сотрудники МП ДМРСУ.

Как пояснил гендиректор рекламной группы «Ньюборд» Дмитрий Бажул, средства были  собраны для вознаграждения граждан, чья информация помогла бы найти злоумышленников.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года неизвестные погубили более 400 тополей – они просверлили в стволах отверстия и залили туда ядовитую жидкость. Тогда мэрия Читы объявила награду за информацию о злоумышленниках в размере 50 тыс. руб. Местные бизнесмены заявили, что готовы увеличить ее до 150 тыс. Но виновных так и не удалось найти.

Фото: сайт мэрии Читы

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