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Изменен график движения поездов через Забайкалье

Главная Общество
Чита
11:14 24 Июля 2021
поезд, железные дороги, мост
Автор: Sibnovosti.ru
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Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) объявила об изменениях в движении поездов, отправляющихся 24-25 июля. Причиной стал подмыв моста на участке Куэнга – Укурей.

Изменения касаются поездов дальнего следования №1/2 Москва – Владивосток, №61/62 Москва – Владивосток, №11/12 Владивосток – Самара №7 Владивосток – Омск.

«При отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока – до Хабаровска. Пассажиры могут вернуть или переоформить проездные документы без удержания дополнительной платы», - говорится в сообщении ЗабЖД.

Как писали Sibnovosti.ru, Забайкальский край переживает сильный паводок. Пострадали Шилкинский и Нерчинский районы региона.

Фото: pixabay.com

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