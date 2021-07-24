Изменен график движения поездов через Забайкалье

Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) объявила об изменениях в движении поездов, отправляющихся 24-25 июля. Причиной стал подмыв моста на участке Куэнга – Укурей.

Изменения касаются поездов дальнего следования №1/2 Москва – Владивосток, №61/62 Москва – Владивосток, №11/12 Владивосток – Самара №7 Владивосток – Омск.

«При отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока – до Хабаровска. Пассажиры могут вернуть или переоформить проездные документы без удержания дополнительной платы», - говорится в сообщении ЗабЖД.