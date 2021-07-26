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В Забайкалье восстановили движение по железнодорожному мосту

Главная Общество
Чита
09:53 26 Июля 2021
железные дороги, мост, поезд
Автор: Sibnovosti.ru
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Вчера вечером было открыто движение по железнодорожном мосту через реку Ареда на перегоне Куэнга – Укурей Забайкальской железной дороги. Ранее оно было остановлено из-за подмыва моста.

Сначала по восстановленному объекту в тестовом режиме прошли грузовые поезда. Затем, по данным официального портала Забайкальского края, по мосту пропустили пассажирский поезд №11 Владивосток – Самара.

Пока движение открыто по одному пути. Ведется подготовка к установке второго пролетного строения.

«Восстановление моста велось и в ночное время, в нем было задействовано порядка 27 единиц автотракторной техники… Было отсыпано более 5 тыс. куб. м щебня и бутового камня», - говорится в сообщении краевого правительства.

Как писали Sibnovosti.ru, опора моста была смыта 23 июля после сильных дождей.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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