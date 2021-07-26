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Строительство монгольской плотины может угрожать озерам в Забайкалье

Главная Общество
Чита
11:48 26 Июля 2021
озеро, гэс, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ считает необходимым провести оценку воздействия строительства плотины в Монголии на окружающую среду. В ведомстве опасаются за экологическое состояние Торейских озер в Забайкальском крае.

Озера расположены на территории государственного заповедника «Даурский», на участке всемирного наследия ЮНЕСКО «Ландшафты Даурии».

«Торейские озера, главная природная ценность заповедника и один из полутора десятков важнейших водоемов на континентальных пролетных путях птиц Восточной Азии. Если на реке Ульдза будет построена плотина – это постепенно трансформирует цикличный и очень амплитудный ритм биопродуктивности озер. Среди первых опасное сокращение численности коснется даурского журавля и реликтовой чайки», - привел сайт минприроды РФ комментарий ведущего научного сотрудника  заповедника Вадима Кирилюка.

Торейские озера являются пульсирующими. Они полностью высыхают примерно каждые 30 лет, но в пик водности их площадь достигает 850 кв. км. Строительство плотины на реке Ульдзе монгольская сторона начала в 2020 году, не предупредив российскую сторону. В мае этого года WWF России предложил минприроды РФ и Росводресурсам потребовать от Монголии заморозить строительство плотины, пока не проведена оценка экологических последствий.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в «Даурском» стартовала программа изучения и сохранения черного аиста. Тогда же отмечалось снижение в заповеднике численности монгольских жаворонков в связи с изменением растительности на Торейских озерах.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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