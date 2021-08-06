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В Забайкалье пройдет гастрономический фестиваль

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Чита
11:29 6 Августа 2021
фестиваль, туристы, традиция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Агинском Бурятском округе Забайкальского края впервые пройдет гастрономический фестиваль. Он получил название «Хорхог - баранина на камнях».

Фестиваль запланирован на 15 августа. В его программе мастер-классы, концерты, дегустации. Желающие смогут заняться стрельбой из лука и игрой в бараньи косточки (шагай наадан).

«Для жителей региона это большой и яркий праздник. Их ждут блюда из ароматной и сочной баранины, приготовленные по древним рецептурам. А еще - мастер-классы по лепке бууз и созданию национальных бурятских сувениров», - сообщил официальный портал Забайкалья.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году бурятские буузы победили в номинации «Нас выбирают» (по итогам народного голосования) конкурса «Вкусы России», который провело министерство сельского хозяйства РФ.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края

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