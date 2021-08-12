Между Читой и Сретенском восстановлено автобусное сообщение

В Сретенском районе Забайкальского края восстановили движение на 225-м км региональной автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи. Ранее оно было прервано после того, как вода размыла около 6 м проезжей части.

Участок находится в районе села Верхняя Куэнга. Восстановительные работы на нем завершились вчера поздно вечером. Это позволило с 12 августа возобновить автобусное сообщение по маршруту Чита – Сретенск.

«Обращаем внимание водителей, что на 209-м км дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи из-за частичного разрушения элементов моста движение осуществляется по одной половине проезжей части», - сообщил также официальный портал Забайкальского края.

Как писали Sibnovosti.ru, во второй половине июля этого года в Забайкальском крае на несколько суток было прервано движение по Транссибу. Это произошло после того, как паводок повредил железнодорожный мост через реку Ареда на перегоне Куэнга – Укурей.

Фото: архив пресс-службы министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края