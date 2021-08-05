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Чемпионату России по боксу в Чите потребовался логотип

Главная Спорт
Чита
11:26 5 Августа 2021
бокс, конкурс, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае объявлен конкурс на разработку логотипа чемпионата России по боксу. Соревнования пройдут в Чите через год – в августе 2022-го.

Конкурс объявила Федерация бокса Забайкальского края. Заявки с вариантами логотипа можно присылать до 20 августа 2021 года.

«Автор лучшей работы, которую выберет жюри, получит 20 тыс. руб. Его эскиз станет основой эмблемой чемпионата и логотипом всей сувенирной и рекламной продукции», - рассказали в краевой федерации бокса.

Жюри оценит работы исходя из нескольких критериев, говорится в положении о конкурсе. В их числе уникальность, качество, масштабируемость и адаптивность (графические элементы будут использоваться на различных носителях).

Как писали Sibnovosti.ru, символом чемпионата мира по плаванию в ластах, который прошел в Томске в июле этого года, был выбран осетр.   

Фото: Федерация бокса Забайкальского края

 

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