Чемпионату России по боксу в Чите потребовался логотип

В Забайкальском крае объявлен конкурс на разработку логотипа чемпионата России по боксу. Соревнования пройдут в Чите через год – в августе 2022-го.

Конкурс объявила Федерация бокса Забайкальского края. Заявки с вариантами логотипа можно присылать до 20 августа 2021 года.

«Автор лучшей работы, которую выберет жюри, получит 20 тыс. руб. Его эскиз станет основой эмблемой чемпионата и логотипом всей сувенирной и рекламной продукции», - рассказали в краевой федерации бокса.

Жюри оценит работы исходя из нескольких критериев, говорится в положении о конкурсе. В их числе уникальность, качество, масштабируемость и адаптивность (графические элементы будут использоваться на различных носителях).

Как писали Sibnovosti.ru, символом чемпионата мира по плаванию в ластах, который прошел в Томске в июле этого года, был выбран осетр.

Фото: Федерация бокса Забайкальского края